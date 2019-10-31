Ликвидация аль-Багдади: Пентагон обнародовал первые фото и видео операции

Абу Бакр аль-Багдади, фото: «Вести»

https://racurs.ua/n128797-likvidaciya-al-bagdadi-pentagon-obnarodoval-pervye-foto-i-video-operacii.html

Ракурс

Центральное командование США, которое входит в состав Пентагона, обнародовало первые фото и видео недавней операции по ликвидации в Сирии главы террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

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Соответствующие материалы размещены в Твиттере ведомства.

На них можно увидеть здания, где скрывался аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб, а также как к ним подбегают вооруженные люди.

Эта операция была тщательно спланирована и исполнена, — отметил глава Центркома генерал Франклин МакКензи. — Лица, которые планировали и проводили эту миссию, — это тихие профессионалы, сосредоточенные на своей миссии больше славы или признания.

МакКензи отметил, что штурмовая группа, которая была размещена вокруг этого комплекса, неоднократно призывала людей внутри выйти оттуда «мирным путем».

Когда попадание в руки американских военнослужащих стало неизбежным, аль-Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей, — рассказал генерал, добавив, что после этого штурмовая группа собрала остатки террориста, чтобы провести анализ ДНК и подтвердить факт его смерти.

Впоследствии, по его словам, остатки аль-Багдади в течение 24 часов были похоронены в море.

Я могу заверить вас, что план был значительно сложнее, и был разработан, чтобы избежать обнаружения ИГИЛом и другими лицами до и во время выполнения, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, — отметил МакКензи.

«…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 жовтня 2019 р.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что американские военные также уничтожили первого заместителя аль-Багдади.