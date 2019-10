Ликвидация аль-Багдади: Пентагон обнародовал первые фото и видео операции

Центральное командование США, которое входит в состав Пентагона, обнародовало первые фото и видео недавней операции по ликвидации в Сирии главы террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

Соответствующие материалы размещены в Твиттере ведомства.

На них можно увидеть здания, где скрывался аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб, а также как к ним подбегают вооруженные люди.

МакКензи отметил, что штурмовая группа, которая была размещена вокруг этого комплекса, неоднократно призывала людей внутри выйти оттуда «мирным путем».

Впоследствии, по его словам, остатки аль-Багдади в течение 24 часов были похоронены в море.

«…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

