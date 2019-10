Ліквідація аль-Багдаді: Пентагон оприлюднив перші фото та відео операції

Центральне командування США, котре входить до складу Пентагону, оприлюднило перші фото та відео нещодавньої операції з ліквідації в Сирії очільника терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

Відповідні матеріали розміщені в Твіттері відомства.

На них можна побачити будівлі, де переховувався аль-Багдаді в сирійській провінції Ідліб, а також як до них підбігають озброєні люди.

МакКензі зазначив, що штурмова група, яка була розміщена довкола цього комплексу, неодноразово закликала людей всередині вийти звідти «мирним шляхом».

Згодом, за його словами, рештки аль-Багдаді протягом 24 годин були поховані в морі.

«…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w