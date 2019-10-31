Ліквідація аль-Багдаді: Пентагон оприлюднив перші фото та відео операції

Абу Бакр аль-Багдаді, фото: «Вести»

https://racurs.ua/ua/n128797-likvidaciya-al-bagdadi-pentagon-opryludnyv-foto-ta-video-operaciyi.html

Ракурс

Центральне командування США, котре входить до складу Пентагону, оприлюднило перші фото та відео нещодавньої операції з ліквідації в Сирії очільника терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

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Відповідні матеріали розміщені в Твіттері відомства.

На них можна побачити будівлі, де переховувався аль-Багдаді в сирійській провінції Ідліб, а також як до них підбігають озброєні люди.

Ця операція була ретельно спланована і виконана, — наголосив очільник Центркому генерал Франклін МакКензі. — Особи, які планували і проводили цю місію, — це тихі професіонали, зосереджені на своїй місії більше слави або визнання.

МакКензі зазначив, що штурмова група, яка була розміщена довкола цього комплексу, неодноразово закликала людей всередині вийти звідти «мирним шляхом».

Коли потрапляння в руки американських військовослужбовців стало неминучим, аль-Багдаді підірвав бомбу, убивши себе і двох маленьких дітей, — розповів генерал, додавши, що після цього штурмова група зібрала рештки терориста, щоб провести аналіз ДНК і підтвердити факт його смерті.

Згодом, за його словами, рештки аль-Багдаді протягом 24 годин були поховані в морі.

Я можу запевнити вас, що план був значно складнішим, і був розроблений, щоб уникнути виявлення ІДІЛом та іншими особами до і під час виконання, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, — наголосив МакКензі.

«…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що американські військові також знищили першого заступника аль-Багдаді.