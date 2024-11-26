Джо Байден візьме участь в інавгурації Дональда Трампа

https://racurs.ua/ua/n201586-bayden-rozpoviv-chy-pryyde-na-inavguraciu-trampa.html

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Джо Байден візьме участь в інавгурації Дональда Трампа.

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Чинний президент США підтвердив, що відвідає інавгурацію новообраного, президентська каденція якого розпочнеться 20 січня наступного року.

Президент пообіцяв бути присутнім на інавгурації переможця виборів. Він і перша леді виконають цю обіцянку, — повідомив представник Білого дому Ендрю Бейтс.

Байден підкреслив, що участь в інавгурації демонструє відданість демократичним цінностям та важливість мирної передачі влади.

Таке рішення контрастує з поведінкою Трампа чотири роки тому, котрий відмовився визнавати перемогу Байдена на виборах 2020 року. Тоді Трамп не був присутній на інавгурації Байдена і активно просував необґрунтовані заяви про фальсифікацію виборів, що спричинило штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Попри розбіжності, Байден 13 листопада зустрівся з Трампом у Білому домі та пообіцяв забезпечити плавний перехід влади.