Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Джо Байден візьме участь в інавгурації Дональда Трампа

Байден розповів, чи прийде на інавгурацію Трампа

26 лис 2024, 16:26
999

Джо Байден візьме участь в інавгурації Дональда Трампа.


.

Чинний президент США підтвердив, що відвідає інавгурацію новообраного, президентська каденція якого розпочнеться 20 січня наступного року.

Президент пообіцяв бути присутнім на інавгурації переможця виборів. Він і перша леді виконають цю обіцянку, — повідомив представник Білого дому Ендрю Бейтс.

Байден підкреслив, що участь в інавгурації демонструє відданість демократичним цінностям та важливість мирної передачі влади.

Таке рішення контрастує з поведінкою Трампа чотири роки тому, котрий відмовився визнавати перемогу Байдена на виборах 2020 року. Тоді Трамп не був присутній на інавгурації Байдена і активно просував необґрунтовані заяви про фальсифікацію виборів, що спричинило штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Попри розбіжності, Байден 13 листопада зустрівся з Трампом у Білому домі та пообіцяв забезпечити плавний перехід влади.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів