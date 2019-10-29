Трамп: Знищено терориста, який міг стати наступником вбитого лідера «Ісламської держави»

Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/ua/n128736-tramp-znyscheno-terorysta-yakyy-mig-staty-nastupnykom-vbytogo-lidera-islamskoyi-derjavy.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив про знищення першого заступника вбитого нещодавно американськими військовими лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді.

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За словами Трампа, цього терориста також знищили американські військові. Про це він повідомив у своєму Твіттері.

Швидше за все, він би зайняв найвищу посаду. Тепер він також мертвий! — наголосив Трамп.

Аль-Багдаді, який очолив «Ісламську державу» навесні 2010 року, кілька днів тому був вбитий в результаті рейду американських військових у сирійській провінції Ідліб, де він останні часом переховувався.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що новим своїм очільником терористи «Ісламської держави» обрали колишнього кадрового іракського військового Абдуллу Кардаша, також відомого як Хаджі Абдулла аль-Афар.