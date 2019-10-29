Трамп: Уничтожен террорист, который мог стать преемником убитого лидера «Исламского государства»

Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/n128736-tramp-unichtojen-terrorist-kotoryy-mog-stat-preemnikom-ubitogo-lidera-islamskogo-gosudarstva.html

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Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении первого заместителя убитого недавно американскими военными лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

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По словам Трампа, этого террориста также уничтожили американские военные. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

Скорее всего, он бы занял высший пост. Теперь он также мертв! — подчеркнул Трамп.

Аль-Багдади, который возглавил «Исламское государство» весной 2010 года, несколько дней назад был убит в результате рейда американских военных в сирийской провинции Идлиб, где он последние время скрывался.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что новым своим главой террористы «Исламского государства» избрали бывшего кадрового иракского военного Абдуллу Кардаша, также известного как Хаджи Абдулла аль-Афар.