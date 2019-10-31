Яременко раздул секс-скандал в Раде после подстрекательства пранкера, выдававшего себя за генпрокурора — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n128801-yaremenko-razdul-seks-skandal-v-rade-posle-podstrekatelstv-prankera-kotoryy-pritvorilsya.htmlРакурс
Секс-скандал в Раде, связанный с частной перепиской нардепа Богдана Яременко, не прекращается.
Руководителя комитета по иностранным делам поймали фотокорреспонденты на общении в смартфоне с проституткой. Яременко сначала объяснил свои договоренности о сексе за 100 долл. тем, что сознательно провоцировал журналистов и утверждал, что переписка ненастоящяя. Впоследствии он удалил этот пост и написал новый, в котором извинился перед женой, детьми, президентом и коллегами из фракции.
«Страна» выяснила, что второй пост Яременко написал после общения с пранкером, который притворялся генпрокурором Русланом Рябошапкой. Именно пранкер Джокер якобы посоветовал Яременко удалить пост о провокации с журналистами и извиниться.
После общения с «генпрокурором» нардеп оперативно написал новый пост, в котором назвал себя «мудаком». Яременко объяснил пранкеру, что считал место, в котором сидит в Раде, защищенным от лишних взглядов, поэтому и позволил себе такую интимную переписку.
Сегодня утром Яременко в Фейсбук изменил тему постов и написал пространный текст о полемике с фракцией «Европейской солидарности» вокруг внесенного ими на рассмотрение Комитета внешней политики проекта заявления Верховной Рады относительно НАТО.