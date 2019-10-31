Секс-скандал у Раді: «Слуга народу» захищає Яременка, нардепи-жінки вимагають його відставки з комітету, фото — "Коментарі"

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Народного депутат Богдана Яременка, який потрапив у секс-скандал в Раді, залишать у фракції партії «Слуга народу». Крім того, заступник голови фракції вирішив захищати однопартійця. Олександр Корнієнко пригрозив журналістам, які оприлюднили особисте листування Яременка, позовом за втручання в особисте життя.

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Про це Корнієнко сьогодні в кулуарах Ради заявив після засідання фракції, повідомляє LB.ua.

Він розповів, що фракція не обговорювала скандал з листуванням, але Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за втручання в особисте життя.

Я раджу парламентським фотокореспондентам бути теж уважнішими, що вони роблять. Тому що на якійсь стадії це може викликати реакцію у відповідь. Можемо попрацювати в суді. Я готовий дати журналістові можливість сфотографувати мій телефон, а потім піти з ним до суду для експерименту, — заявив Корнієнко.

Тим часом депутати-жінки сьогодні спочатку обурилися відсутністю реакції фракції «Слуга народу», а потім ініціювали відставку Яременка з посади голови комітету в закордонних справах. Про це з трибуни парламенту заявила сьогодні нардеп фракції «Опозиційна платформа — За життя» Антоніна Славицька.

Вважаю, що керівник комітету уособлює дипломатію і представляє нас на міжнародній арені, — заявила Славицька, яку згодом також із трибуни підтримала колега з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Геращенко заявила, що Яременко підтвердив «найгірші міфи про Україну», про те, що «тут за сто доларів можна купити жінку».

Як відомо, учора голова Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці Яременко опинився у центрі секс-скандалу. Фотокореспонденти зловили його на спілкуванні у смартфоні із повією. У листування йшлося про секс із дівчиною за 100 дол. Спочатку Яременко пояснив, що свідомо провокував журналістів. Згодом він видалив пост і написав новий, у якому вибачився у родини та однопартійців.

Ще пізніше ЗМІ з’ясували, що цей пост нардеп написав після спілкування із пранкером, який вдавав себе за генпрокурора Руслана Рябошапку. Після спілкування із «генпрокурором» нардеп оперативно написав новий пост, у якому назвав себе «мудаком».