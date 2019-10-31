Секс-скандал в Раде: «Слуга народа» защищает Яременко, нардепы-женщины требуют его отставки из комитета, фото — "Комментарии"

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Ракурс

Народного депутата Богдана Яременко, который попал в секс-скандал в Раде, оставят во фракции партии «Слуга народа». Кроме того, заместитель председателя фракции решил защищать однопартийца.

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Александр Корниенко пригрозил журналистам, которые обнародовали личную переписку Яременко, иском за вмешательство в личную жизнь. Об этом Корниенко сегодня в кулуарах Рады заявил после заседания фракции, сообщает LB.ua.

Он рассказал, что фракция не обсуждала скандал с перепиской, но Уголовный кодекс предусматривает ответственность за вмешательство в личную жизнь.

Я советую парламентским фотокорреспондентам быть тоже внимательнее, что они делают. Потому что на какой-то стадии это может вызвать ответную реакцию. Можем поработать в суде. Я готов дать журналисту возможность сфотографировать мой телефон, а потом пойти с ним в суд для эксперимента, — заявил Корниенко.

Между тем депутаты-женщины сегодня сначала возмутились отсутствием реакции фракции «Слуга народа», а затем инициировали отставку Яременко с должности председателя комитета по иностранным делам. Об этом с трибуны парламента заявила нардеп фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Антонина Славицкая.

Считаю, что руководитель комитета олицетворяет дипломатию и представляет нас на международной арене, — заявила Славицкая, которую впоследствии также с трибуны поддержала коллега из фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Геращенко заявила, что Яременко подтвердил «плохие мифы об Украине» — о том, что «здесь за сто долларов можно купить женщину».

Как известно, вчера председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко оказался в центре секс-скандала. Фотокорреспонденты поймали его на общении в смартфоне с проституткой. В переписки речь шла о сексе с девушкой за 100 долл. Сначала Яременко объяснил, что сознательно провоцировал журналистов. Впоследствии он удалил пост и написал новый, в котором попросил прощения у семьи и однопартийцев.

Еще позже СМИ выяснили, что этот пост нардеп написал после общения с пранкером, который выдавал себя за генпрокурора Руслана Рябошапку. После общения с «генпрокурором» нардеп оперативно написал новый пост, в котором назвал себя «мудаком».