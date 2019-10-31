Ігор Калєтнік повернувся до України. Фото: Ліга.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n128831-do-ukrayiny-povernuvsya-igor-kalietnik-yakogo-pidozruvaly-v-spravi-pro-dyktatorski-zakony.html

Ракурс

Ігор Калєтнік, колишній народний депутат часів Віктора Януковича, повернувся до України.

Loading...

Фігурант справи про скандальні закони «16 січня» вже знаходиться в Україні. Про це в заявив колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, повернення особи з команди Януковича стало можливим завдяки тому, що колишній заступник генпрокурора Юрія Луценка Сергій Кізь закрив справу проти Калєтніка. Чинний очільник ГП Руслан Рябошапка планував скасувати постанову Кізя, але ще не зробив цього.

Калєтник вже в Україні. Сфотографувався біля Верховної Ради. Постанова про закриття справи незаконна, її потрібно скасувати, що і було вирішено у вересні, після перших, ще конструктивних нарад з Рябошапкою. І до сьогоднішнього дня рішення не прийняте, — зазначив Горбатюк.

Нагадаємо, екс-генпрокурор Юрій Луценко у серпні закрив кримінальне провадження проти колишнього першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, який був фігурантом гучної справи про диктаторські закони 16 січня. Луценко заявив, що зробив це через декриміналізацію статті.