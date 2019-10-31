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Игорь Калетник вернулся в Украину. Фото: Лига.НЕТ

В Украину вернулся Игорь Калетник, фигурировавший в деле о диктаторских законах Януковича

31 окт 2019, 16:44
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Игорь Калетник, бывший народный депутат времена Виктора Януковича, вернулся в Украину.

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Фигурант дела о скандальных законах «16 января» уже находится в Украине. Об этом заявил бывший начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в интервью «Цензор.НЕТ».

По его словам, возвращение человека из команды Януковича стало возможным благодаря тому, что бывший заместитель генпрокурора Юрия Луценко Сергей Кизь закрыл дело против Калетника. Действующий глава ГП Руслан Рябошапка планировал отменить постановление Кизя, но еще не сделал этого.

Калетник уже в Украине. Сфотографировался возле Верховной Рады. Постановление о закрытии дела незаконно, его нужно отменить, что и было решено в сентябре, после первых, еще конструктивных совещаний с Рябошапкой. И до сегодняшнего дня решение не принято, — отметил Горбатюк.

Напомним, экс-генпрокурор Юрий Луценко в августе закрыл уголовное производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который фигурировал в громком деле об диктаторских законах 16 января. Луценко заявил, что сделал это из-за декриминализации статьи.


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