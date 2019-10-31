В Лондоне на торги выставили детские фото Елизаветы II, фото: Government House

https://racurs.ua/n128827-v-londone-na-torgi-vystavili-detskie-foto-elizavety-ii.html

Ракурс

Детские фото Елизаветы II, королевы Великобритании, выставлены на лондонский аукцион Chiswick.

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Коллекция состоит из 53 снимков, их автором является фотограф Маркус Адамс. Об этом сообщает Daily Mail.

На мероприятии также представят кадры с изображениями младшей сестры будущего монарха — Маргарет, и детей Елизаветы II — принцессы Анны и принца Чарльза.

В фотостудию Адамса детей часто водила королева-мать Елизавета (1900−2002). Снимки изначально хранились у его дочери. Затем они оказались в одной из частных коллекций.

Коллекцию королевских фотографий оценили в 2,5 тыс. фунтов (3,2 тыс. долл.). Аукцион запланирован на 14 ноября в британской столице.

Ранее стало известно, что на аукционе в Женеве распродадут ювелирные украшения королевы Марии-Антуанетты. Их скрывали от публики в течение последних 200 лет.