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У Лондоні на торги виставили дитячі фото Єлизавети II, фото: Government House
У Лондоні на торги виставили дитячі фото Єлизавети II (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n128827-u-londoni-na-torgy-vystavyly-dytyachi-foto-ielyzavety-ii.htmlРакурс
Дитячі фото Єлизавети II, королеви Великої Британії, виставлено на лондонський аукціон Chiswick.
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Колекція складається з 53 знімків, їх автором є фотограф Маркус Адамс. Про це повідомляє Daily Mail.
На заході також будуть представлені кадри з зображеннями молодшої сестри монарха — Маргарет, і дітей Єлизавети II — принцеси Анни і принца Чарльза.
У фотостудію Адамса дітей часто водила королева-мати Єлизавета (1900−2002). Знімки спочатку зберігалися в його дочки. Потім вони опинилися в одній із приватних колекцій.
Колекцію королівських фотографій оцінили у 2,5 тис. фунтів (3,2 тис. дол.). Аукціон заплановано на 14 листопада в британській столиці.
Раніше стало відомо, що на аукціоні в Женеві розпродадуть ювелірні прикраси королеви Марії-Антуанетти. Їх приховували від публіки впродовж останніх 200 років.
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