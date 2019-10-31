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Секс-скандал в Раде: Яременко извинился в Раде, пригрозив СМИ тюрьмой, фото — Фейсбук Т.Березовца

У жены претензий нет: Яременко в Раде пригрозил СМИ тюрьмой

31 окт 2019, 16:48
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Народный депутат Богдан Яременко, вокруг которого два дня продолжается секс-скандал, сегодня выступил с трибуны Верховной Рады. Сначала он извинился перед женой, семьей, фракцией и избирателями, которые «не заслужили смотреть на это все», а затем пригрозил журналистам и всем, кто публикует фото его переписки с проституткой, тюремным заключением за нарушение личных прав.

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Яременко дали слово сразу после открытия вечернего пленарного заседания парламента. Он извинился перед женой, отметив, что она к нему претензий не имеет, а также перед семьей, фракцией и избирателями.

У жены претензий нет. Она знает обо мне все. Отнесусь спокойно к вашему решению, — заявил Яременко, обращаясь к нардепам своей фракции «Слуга народа».

После этого нардеп набросился на журналистов, которые сфотографировали переписку в смартфоне и напомнил, что закон защищает личную переписку.

Это уголовное преступление. Тот, кто это сделал — заслужил 6−7 лет заключения. Я не угрожаю, я напоминаю. А еще хуже пользоваться краденым. У меня украли мою переписку, а все, кто это обсасывает, постит — пользуется украденным, — заявил Яременко.

Кроме требований уйти в отставку с должности председателя Комитета по иностранным делам, скандал вызвал бурное обсуждение в сети. Одесский блогер и общественный деятель Зоя Казанжи подытожила все случаи вызывающего поведения, которые уже случились в Раде девятого созыва.

Сегодня стало известно, что Яременко оставят во фракции партии «Слуга народа». Кроме того, заместитель председателя фракции решил защищать однопартийца.

Вчера председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко оказался в центре секс-скандала. Фотокорреспонденты поймали его на общении в смартфоне с проституткой. В переписке речь шла о сексе с девушкой за 100 долл. Сначала Яременко объяснил, что сознательно провоцировал журналистов. Впоследствии он удалил пост и написал новый, в котором попросил прощения у семьи и однопартийцев.

Еще позже СМИ выяснили, что этот пост нардеп написал после общения с пранкером, который выдавал себя за генпрокурора Руслана Рябошапку. После общения с «генпрокурором» нардеп оперативно написал новый пост, в котором назвал себя «мудаком».

Источник: Ракурс


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