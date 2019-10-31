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ВРУ создала ВСК по расследованию взрывов на военных складах. Фото: golos.ua

Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов

31 окт 2019, 17:11
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Временную следственную комиссию по расследованию взрывов на складах боеприпасов 31 октября создала Верховная Рада.

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Проект постановления № 2312 «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов» поддержали 339 нардепов. Об этом шла речь в трансляции заседания парламента.

В пояснительной записке отмечается, что ВСК создана для осуществления парламентского контроля по расследованию взрывов на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в городе Ичня (Черниговская область), городе Калиновка (Винницкая область), городе Балаклея (Харьковская область), городе Сватово (Луганская область) и городе Кривой Рог (Днепропетровская область) и осуществления беспристрастного и прозрачного расследования обстоятельств и причин уничтожения стратегических объектов Министерства обороны Украины для хранения боеприпасов.

Председателем комиссии стал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а заместителем — народный депутат от «Голоса» Сергей Рахманин.

Напомним, несколько лет подряд в Украине неоднократно случались пожары на военных складах. Масштабная трагедия произошла в октябре 2018 года, когда горел арсенал боеприпасов возле Ични на Черниговщине. Спасатели эвакуировали более 12 тыс. местных жителей из опасной зоны. Ликвидация пожара на территории склада длилась две недели.

В сентябре 2017 года гремели взрывы на арсенале Минобороны в Калиновке в Винницкой области. Тогда из опасной зоны в срочном порядке было эвакуировано около 30 тыс. местных жителей.

Последний раз взрывы на складах раздались в той же Калиновке в 11 сентября 2019 года. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал, а спасатели быстро потушили пожар.

Источник: Ракурс


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