Погода в Украине: 1 ноября будет прохладно, но сухо, фото: Ракурс

https://racurs.ua/n128830-pogoda-v-ukraine-1-noyabrya-budet-prohladno-no-suho-karta.html

Ракурс

Погода в Украине завтра, 1 ноября, будет прохладной, но сухой — осадков не ожидается.

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Днем будет 3−8 градусов тепла. Ночью температурные показатели во всех регионах опустятся ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

К самым серьезным заморозкам следует готовиться жителям восточных регионов. В западной части страны будет теплее. Максимальная температура ожидается на Закарпатье — до 11 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что антициклон «Ольденбургия» продолжает удерживаться над территорией Украины. В ближайшие выходные температура воздуха повысится, но появится сильный ветер и пойдут дожди.

Геомагнитная активность в Украине будет незначительной. В первый день ноября магнитные бури не ожидаются.

Ранее Гидрометцентр Украины дал подробный прогноз погоды на ноябрь. Средняя температура воздуха в течение месяца составит 0−8 градусов.