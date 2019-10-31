У Києві почали маркувати деревину, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n128834-bilya-kyieva-pochaly-markuvaty-dereva.html

Ракурс

Маркування деревини у Києві запроваджують лісники. Дарницьке лісопаркове господарство почало втілювати пілотний проект електронного обліку деревини.

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Вже закуплено 10 комплектів засобів для поштучного маркування. Про це повідомляє «Київзеленбуд».

Маркери зі штрих-кодом реєструють походження, якісні та кількісні показники деревини. Лісники знатимуть, яка саме деревина надходить із лісосік у місця складування, зберігання та відвантаження кінцевим споживачам.

Очікується, що такі заходи посилять контроль над переміщенням лісоматеріалів.

Маркувати планують всю заготовлену деревину. Матеріали, які маркуються партіями, під дію нововведення не потрапляють.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада схвалила запровадження заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпат. Підтримали ініціативу понад 300 народних обранців.