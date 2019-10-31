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Ракурс
У Києві почали маркувати деревину, фото: pixabay

У Києві почали маркувати деревину (ФОТО)

31 жов 2019, 18:01
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Маркування деревини у Києві запроваджують лісники. Дарницьке лісопаркове господарство почало втілювати пілотний проект електронного обліку деревини.

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Вже закуплено 10 комплектів засобів для поштучного маркування. Про це повідомляє «Київзеленбуд».

Маркери зі штрих-кодом реєструють походження, якісні та кількісні показники деревини. Лісники знатимуть, яка саме деревина надходить із лісосік у місця складування, зберігання та відвантаження кінцевим споживачам.

Очікується, що такі заходи посилять контроль над переміщенням лісоматеріалів.

Маркувати планують всю заготовлену деревину. Матеріали, які маркуються партіями, під дію нововведення не потрапляють.

У Києві почали маркувати деревину. Фото: Київзеленбуд

У Києві почали маркувати деревину. Фото: Київзеленбуд

У Києві почали маркувати деревину. Фото: Київзеленбуд

У Києві почали маркувати деревину. Фото: Київзеленбуд

Нагадаємо, вчора Верховна Рада схвалила запровадження заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпат. Підтримали ініціативу понад 300 народних обранців.

Джерело: Ракурс


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