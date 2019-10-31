Верховна Рада ухвалила закон про незалежну ГТС. Фото: 112 України

https://racurs.ua/ua/n128837-verhovna-rada-uhvalyla-zakon-pro-vidokremlennya-gts-vid-naftogazu.html

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Проект закону № 2239−1 «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу» у другому читанні 31 жовтня підтримала Верховна Рада.

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Закон, який вносить низку змін, необхідних для створення незалежного оператора ГТС в Україні, підтримали 341 парламентарів. Відтепер оператор газотранспортної системи повинен отримати ліцензію на здійснення такої діяльності, що передбачає незалежність та відокремлену роботу такого оператора. Про це йдеться в пояснювальній записці закону.

Новим оператором буде ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», яке з 1 липня 2019 року здійснює функції з технічної експлуатації газотранспортної системи та має відповідний персонал.

Відділення ГТС від «Нафтогазу» було необхідною умовою для того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Російською Федерацією за європейськими правилами. ГТС України залишиться у державній власності після проведення анбандлінгу.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект № 2239−1, який створює незалежний оператор газотранспортної системи.