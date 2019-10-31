Суд зобов'язав ДБР розслідувати розголошення даних Трубою, фото: ДБР

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Ракурс

Роман Труба, глава Державного бюро розслідувань (ДБР), і начальник прес-служби відомства Максим Білоусенко могли незаконно розголошувати дані досудового розслідування.

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До Шевченківського райсуду Києва надійшла скарга на бездіяльність ДБР, яке відмовилося розслідувати можливе правопорушення Труби і Білоусенка. Про це йдеться в матеріалах суду, інформують «Українські Новини».

За даними заявника, 17 вересня він звертався до ДБР із вимогою розпочати відповідне розслідування згідно з ч. 2 ст. 387 КК України (розголошення даних досудового розслідування), але представники відомства в задоволенні вимог відмовили і кримінальне провадження не відкрили.

Після цього громадянин звернувся до суду і на початку жовтня його скаргу задовольнили: ДБР зобов’язали почати розслідування стосовно Труби і Білоусенка.

Нагадаємо, раніше екс-президент Петро Порошенко заявив, що Труба причетний до зливу інформації, яка захищається законом про таємницю слідства, колишньому заступнику голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрію Портнову. У відповідь глава ДБР заявив, що не знає, звідки Портнов отримує інформацію про діяльність його відомства, але допустив можливість витоку даних.