Ракурсhttps://racurs.ua/
Андрей Портнов, фото: «Телеканал 24»
ГБР начало еще два расследования в отношении Портнова — Чорновол (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n128667-gbr-nachalo-esche-dva-rassledovaniya-v-otnoshenii-portnova-chornovol-dokument.htmlРакурс
Государственное бюро расследований (ГБР) начало еще два досудебные расследования в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.
Loading...
Эти расследования начаты по заявлениям бывшего народного депутата Татьяны Чорновол. Об этом Чорновил сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующие официальные сообщения, поступившие от этого ведомства.
Первое заявление — о создании преступной организации для узурпации власти. Она касается «финансирования и других услуг», которые Портнов, по информации Чорновол, оказывал будущему президенту Владимиру Зеленскому во время избирательной кампании с целью дальнейшего назначения «своих людей» на ключевые посты в государстве. Среди таких лиц Чорновол называет действующего главу Офиса президента Андрея Богдана.
Второе заявление, отмечает Чороновол, касалась злоупотребления служебным положением во времена президентства Януковича.
В минувшую пьяницу Чорновол сообщала, что ГБР начало расследование в отношении Портнова и Богдана относительно «возможных неправомерных действий должностных лиц».
Напомним, недавно Чорновол передала руководителю ГБР Роману Трубе сообщение о совершении преступлений Портновым и Богданом.
Загрузка...