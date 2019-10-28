Андрей Портнов, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n128667-gbr-nachalo-esche-dva-rassledovaniya-v-otnoshenii-portnova-chornovol-dokument.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) начало еще два досудебные расследования в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Эти расследования начаты по заявлениям бывшего народного депутата Татьяны Чорновол. Об этом Чорновил сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующие официальные сообщения, поступившие от этого ведомства.

Первое заявление — о создании преступной организации для узурпации власти. Она касается «финансирования и других услуг», которые Портнов, по информации Чорновол, оказывал будущему президенту Владимиру Зеленскому во время избирательной кампании с целью дальнейшего назначения «своих людей» на ключевые посты в государстве. Среди таких лиц Чорновол называет действующего главу Офиса президента Андрея Богдана.

Второе заявление, отмечает Чороновол, касалась злоупотребления служебным положением во времена президентства Януковича.

В минувшую пьяницу Чорновол сообщала, что ГБР начало расследование в отношении Портнова и Богдана относительно «возможных неправомерных действий должностных лиц».

Напомним, недавно Чорновол передала руководителю ГБР Роману Трубе сообщение о совершении преступлений Портновым и Богданом.