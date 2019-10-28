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Ракурс
Андрей Портнов, фото: «Телеканал 24»

ГБР начало еще два расследования в отношении Портнова — Чорновол (ДОКУМЕНТ)

28 окт 2019, 14:53
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Государственное бюро расследований (ГБР) начало еще два досудебные расследования в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Эти расследования начаты по заявлениям бывшего народного депутата Татьяны Чорновол. Об этом Чорновил сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующие официальные сообщения, поступившие от этого ведомства.

Первое заявление — о создании преступной организации для узурпации власти. Она касается «финансирования и других услуг», которые Портнов, по информации Чорновол, оказывал будущему президенту Владимиру Зеленскому во время избирательной кампании с целью дальнейшего назначения «своих людей» на ключевые посты в государстве. Среди таких лиц Чорновол называет действующего главу Офиса президента Андрея Богдана.

Второе заявление, отмечает Чороновол, касалась злоупотребления служебным положением во времена президентства Януковича.

В минувшую пьяницу Чорновол сообщала, что ГБР начало расследование в отношении Портнова и Богдана относительно «возможных неправомерных действий должностных лиц».

Напомним, недавно Чорновол передала руководителю ГБР Роману Трубе сообщение о совершении преступлений Портновым и Богданом.

Источник: Ракурс


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