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Микроскопические шарики остановят климатические бедствия на Земле, фото: pixabay

Микроскопические сферы остановят климатические бедствия на Земле — ученые

28 окт 2019, 14:34
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Климатические бедствия на Земле можно замедлить с помощью микроскопических стеклянных шариков, которые создадут защитный слой для отражения солнечных лучей и таким образом замедлят таяние арктического льда.

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Необычную методику спасения нашей планеты предложили эксперты из некоммерческой организации Ice911. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые полагают, что с помощью миллионов полых стеклянных шариков возможно снизить отражательную способность поверхности ледников. Уникальная технология призвана уменьшить влияние солнечной энергии на Землю, спровоцировав ее возвращение в космос. Данные моделирования показали, что шарики способны снизить среднюю температуру на большей территории северной Арктики на 1,5 градуса Цельсия.

При этом светоотражающий материал, как утверждают эксперты, не нужно разбрасывать по всей Арктике. По их мнению, необходимо сосредоточиться на конкретной территории — проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном. Он прогревается в четыре раза быстрее, чем вся планета в среднем.

Крошечные сферы изготавливают из кремнезема (диоксида кремния). Они безопасны для окружающей среды. По структуре материал напоминает пляжный песок, но внешне похож на снег. При этом шарики не взаимодействуют с нефтью, маслами и другими загрязнителями. На создание нужного количества микросфер и их рассеивание понадобится около 5 млрд долл.

Ранее ученые заявили, что Парижское соглашение по климату может не спасти лед Арктики. Летний морской лед в Северном Ледовитом океане исчезнет при нагревании глобальной температуры на Земле на 1,5 градуса выше доиндустриальных уровней.


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