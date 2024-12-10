Земля становится все более засушливой из-за изменения климата.

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Попри те, що в деяких частинах світу почастішали катастрофічні стихійні лиха, пов’язані з водою, такі як повені та шторми, за останні три десятиліття понад три чверті суші Землі постійно ставали сухішими.

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Про це йдеться в новому звіті Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (UNCCD).

На відміну від посух — тимчасових періодів з низьким рівнем опадів — посушливість являє собою постійну, невпинну трансформацію, — наголошує виконавчий секретар UNCCD Ібрагім Тіав.

Посухи закінчуються. Однак, коли клімат на певній території стає сухішим, можливість повернутися до попередніх умов втрачається. Сухіший клімат, який зараз впливає на величезні території по всьому світу, вже не повернеться до колишнього, і ця зміна переосмислює життя на Землі, — додає він.

Згідно з даними звіту:

протягом трьох десятиліть до 2020 року приблизно 77,6% суші Землі стали сухішими порівняно з попереднім 30-річним періодом;

за цей же період площа посушливих земель збільшилася приблизно на 4,3 млн кв. км — це майже на третину більше, ніж площа Індії, сьомої за величиною країни світу, — і тепер покриває 40,6% всієї суші на Землі (за винятком Антарктиди);

за останні десятиліття близько 7,6% світових земель — територія, більша за Канаду, — перейшли поріг посушливості (тобто з непосушливих земель у посушливі, або з менш посушливих класів посушливих земель у більш посушливі);

більшість цих територій перейшли від вологих ландшафтів до посушливих, що має жахливі наслідки для сільського господарства, екосистем і людей, які там живуть.

Дослідження попереджає, що якщо світ не зможе стримати викиди парникових газів, то до кінця цього століття ще 3% вологих територій світу перетворяться на посушливі землі, — наголошують в ООН.

За сценарієм високого рівня викидів парникових газів, розширення посушливих територій прогнозується на узбережжі Чорного моря, у всьому Середземноморському регіоні, на Середньому Заході США, в центральній Мексиці, північній Венесуелі, північно-східній Бразилії, південно-східній Аргентині, великій частині південної Африки та Півдні Австралії.

Основною причиною цих змін у доповіді UNCCD називають антропогенну зміну клімату:

викиди парникових газів від вироблення електроенергії, транспорту, промисловості та змін у землекористуванні нагрівають планету;

інші види людської діяльності впливають на опади, випаровування та життя рослин, створюючи умови, що збільшують посушливість.

До районів, що особливо постраждали від тенденції висихання, відносяться майже вся Європа (95,9% її території), частина західної частини США, Бразилія, частина Азії (зокрема, східна) та центральна Африка, — зазначають в UNCCD.

Водночас менш ніж на чверті суші планети (22,4%) спостерігалися більш вологі умови, причому в центральних районах США, на атлантичному узбережжі Анголи та деяких районах Південно-Східної Азії вологість дещо підвищилася.