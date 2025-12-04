Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России немедленно вернуть украинских детей. Фото:

https://racurs.ua/n210675-genassambleya-oon-prinyala-rezoluciu-o-vozvraschenii-vseh-ukrainskih-detey-iz-rf.html

Ракурс

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно повернути українських дітей.

У резолюції міститься вимога до Російської Федерації негайно і без жодних передумов повернути всіх незаконно депортованих українських дітей. Також від росіян вимагають припинити депортацію українських дітей з окупованих територій до РФ. Документ ухвалили більшістю голосів. Про це йшлося у засіданні Генеральної асамблеї.

Документ підтримала 91 країна. Проти виступили 12 держав — Росія, Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Демократична Республіка Конго, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан.

Ще 57 країн утримались від голосування, серед них Китай, Індія, Бразилія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Єгипет, Катар і Пакистан.

Генеральна Асамблея… вимагає, щоб Російська Федерація забезпечила негайне, безпечне і безумовне повернення українських дітей, які були незаконно переміщені або депортовані; закликає РФ невідкладно припинити будь-яку подальшу практику примусового переміщення, депортації, розлучення дітей із сім’ями та законними опікунами, зміну особистого статусу, зокрема через громадянство, всиновлення або розміщення в прийомних сім’ях і індоктринацію українських дітей, — йдеться в резолюції.

Нагадаємо, 10 жовтня перша леді США Меланія Трамп виступила з промовою й заявила, що внаслідок її ініціативи вдалося повернути вісьмох українських дітей, які були депортовані в Росію окупантами. Вона розповіла, що після того, як у серпні 2024 року вона надіслала листа російському диктатору Володимиру Путіну, між ними встановився «відкритий канал комунікації» щодо українських дітей, які перебувають у РФ.