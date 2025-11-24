Новости
Ракурс
Армия России атаковала энергетическую инфраструктуру четырех областей. Фото:

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру четырех областей

24 ноя 2025, 12:54
999

Українська енергетична інфраструктура знову зазнала російських обстрілів.

У понеділок, 24 листопада, ворог вдарив по енергоінфраструктурі Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація наразі спостерігається на Дніпропетровщині. Там без світла залишилися понад 60 тис. споживачів. А в Харківській області були знеструмлені майже 10 тис. абонентів. Про це Міністерство енергетики повідомило у Telegram.

Крім того, у 45 населених пунктах Львівської області тимчасово немає світла через негоду. Повернути електрику обіцяють до кінця доби.

В Міненерго нагадали, що до опівночі застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Чиновники вкотре закликали споживачів раціонально використовувати світло, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, 21 листопада Міністерство енергетики повідомило, що російські масовані ракетно-дронові атаки пошкодили всі великі теплові й гідроелектростанції України. Наразі потужності українських електростанцій працюють винятково для покриття внутрішнього споживання.

Источник: Ракурс


