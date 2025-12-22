РФ ночью запустила по Украине 86 дронов, обезвредить удалось 58. Фото:

Країна-агресор Росія вночі 22 грудня атакувала Україну 86 дронами.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів з російських Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованої Донеччини та Чауди в анексованому Криму. З них було 50 були «шахедами». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо про збиття 58 дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

В «Укрзалізниці» поінформували, що у вантажний поїзд у Житомирській області зійшов з рейок через атаку дрона Shahed.

А в Одеській області, як поінформували у Державній службі з надзвичайних ситуацій, ворожі дрони атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури міста та області. Також були пошкоджені складські будівлі з добривом і сільськогосподарською технікою. Постраждала одна людина.

Нагадаємо, вночі під ударом безпілотників був Павлоград. Там горіли авто та будівля, що не експлуатувалася. І в Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа. Там зафіксовано понівечення адміністративних будівель, двох багатоквартирних будинків та легкових автомобілів.