Меланія Трамп заявила про повернення вивезених у Росію українських дітей

Меланія Трамп заявила про повернення українських дітей. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209628-melaniya-tramp-zayavyla-pro-povernennya-vyvezenyh-u-rosiu-ukrayinskyh-ditey.html

Ракурс

Меланія Трамп заявила, що глава РФ Володимир Путін відповів їй на лист про українських дітей.

У п’ятницю, 10 жовтня, перша леді Сполучених Штатів Америки виступила з промовою й заявила, що внаслідок її ініціативи вдалося повернути вісьмох українських дітей, які були депортовані в Росію окупантами. Ці діти вже повернулися до родин впродовж останньої доби. Відповідну заяву Меланії Трамп Білий дім транслював в YouTube.

За її словами, після того, як у серпні 2024 року вона надіслала листа Путіну, між ними встановився «відкритий канал комунікації» щодо українських дітей, які перебувають у РФ. Останні три місяці обидві сторони брали участь у непублічних зустрічах і дзвінках, спрямованих на повернення дітей до України.

Мій представник працює безпосередньо з командою президента Путіна, щоб забезпечити безпечне возз'єднання дітей із їхніми родинами між Росією та Україною, — зазначила вона.

Дружина американського лідера розповіла, що троє дітей були розлучені зі своїми батьками через бойові дії на фронті, а ще п’ятеро — через переміщення між країнами. Серед них — дівчинка нещодавно возз'єднали з родиною, яка проживає на території країни-агресора.

Перша леді США наголосила, що продовжить працювати над тим, щоб забезпечити прозорий обмін інформацією про стан дітей, які постраждали від війни, і сприяти їхньому спілкуванню з родинами, доки вони не повернуться на Батьківщину. Трамп поінформувала, що Москва дала згоду на повернення українців, які були неповнолітніми на момент вивезення з України і досягли 18 років.

Нагадаємо, 1 жовтня принцеса Великої Британії Анна відвідала Київ з неанонсованим візитом й побувала у Центрі захисту прав дитини й поспілкувалася з підлітками, яких раніше окупанти викрали й вивезли в Росію. У Букінгемському палаці наголосили, що головною метою поїздки принцеси було привернення уваги до «травматичного досвіду дітей, які живуть на лінії фронту».