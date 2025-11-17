Российская авиация впустила восемь КАБов на Белгородскую область РФ

Российская авиация уронила восемь КАБов. Фото:

Російські бойові літаки регулярно «скидають» авіабомби на прифронтові регіони РФ.

Зокрема, за останні дні у Бєлгородській області РФ впало вісім керованих авіаційних бомб. Розвідка перехопила розмову місцевих жителів, де росіянка розповідає про пожежі на інфраструктурних об'єктах унаслідок бойових дій. Окремо вона згадує, що регіон бобмить своя ж авіація. Про це 17 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило в YouTube.

За 11 днів російські бомбардувальники впустили вісім бомб, вісім бомб на території Бєлгородської області. Уявляєш? — розповідає жінка.

Воєнна розвідка нагадала, що ворог регулярно б'є авіабомбами по українських містах та селах. Однак частина КАБів через технічну несправність «не виходить на заданий курс і летить на голови росіян, які проживають у прикордонних районах».

Нагадаємо, нещодавно в Головному управлінні розвідки МОУ заявили, що Росія планує виготовити у 2025 році до 120 тис. планерних авіабомб, включаючи 500 нових бомб з більшою дальністю польоту, які можуть досягати більшої кількості міст. Наразі російська «оборонка» щодня випускає від 200 до 250 таких бомб.