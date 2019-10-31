Конгрес схвалив початок процедури імпічменту Трампа. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128838-kongres-ssha-uhvalyv-rezoluciu-pro-pochatok-procedury-impichmentu-trampa.html

Ракурс

Нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Loading...

Резолюцію Палати представників США підтримали 232 депутатів, проти голосували 186 політиків. Процедуру імпічменту Трампа не підтримали всі представники Республіканської партії США. Також проти голосували двоє демократів. Про це 31 жовтня повідомляє CBS News.

Зазначається, що ухвалена резолюція закладає підґрунтя для публічного проведення розслідування в межах Комітету з питань розвідки Палати представників. Раніше слухання в справі про імпічмент Трампа були закритими.

Після завершення розслідування буде складена доповідь, яку передадуть на розгляд Юридичного комітету. Під час його засідання, президент Трамп та його представник зможуть представляти власні докази й допитувати свідків у справі.

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США в Конгресі почали імпічмент після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск.

Трамп під час дзвінка кілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву.