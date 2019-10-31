Анна Скороход розплакалася в залі Верховної Ради. Скріншот: трансляція

https://racurs.ua/ua/n128839-nardep-vid-slugy-narodu-rozplakalasya-u-zali-verhovnoyi-rady-foto.html

Ракурс

Анна Скороход, народний депутат від «Слуги народу», влаштувала істерику через те, що спікер парламенту Дмитро Разумков не надав можливості розглянути її правки до законопроекту закону № 2239−1 «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу» у другому читанні.

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Мажоритарник від 93 округу (Київська область) засмутилася, що колеги не надають можливості розглянути в Раді ті правки, які не підтримав профільний комітет. Скороход висловила своє обурення та розплакалася. Про це йшлося в трансляції засідання.

Таке враження, що у нас відбувається знущання. Якщо я сказала, що я хочу розглянути свої правки, значить я хочу розглянути свої правки. А до мене підходять і кажуть: «Перестань їх подавати». Вчора на комітеті ми погодили домовленості. Сьогодні я прочитала текст — і вони не дотримані! Що це за ставлення? — прокричала нардеп.

Хтось із колег підійшов до Скороход і попросив заспокоїтися, наголосивши, що «Вам ще народжувати». Згодом парламент розглянув всі її правки.

Після ухвалення закону про ГТС Дмитро Разумков попросив нардепів «не нервувати там, де це не потрібно».

Давайте не порушувати конституційні права законотворців, — відповіла Скороход й цим викликала бурхливі оплески в залі.

Згодом колегу пішла втішати лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, 30 жовтня у Верховній Раді сталася сутичка. Народні депутати почали штовхатися після провалу ініціативи «Опозиційної платформи — За життя» про створення парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування кривавих подій 2 травня 2014 року в Одесі. Конфлікт виник у секторі ОПЗЖ. У центрі сутички перебував нардеп цієї політсили Микола Скорик.