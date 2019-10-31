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Анна Скороход розплакалася в залі Верховної Ради. Скріншот: трансляція

Нардеп від «Слуги народу» розплакалася у залі Верховної Ради (ФОТО, ВІДЕО)

31 жов 2019, 19:17
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Анна Скороход, народний депутат від «Слуги народу», влаштувала істерику через те, що спікер парламенту Дмитро Разумков не надав можливості розглянути її правки до законопроекту закону № 2239−1 «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу» у другому читанні.

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Мажоритарник від 93 округу (Київська область) засмутилася, що колеги не надають можливості розглянути в Раді ті правки, які не підтримав профільний комітет. Скороход висловила своє обурення та розплакалася. Про це йшлося в трансляції засідання.

Таке враження, що у нас відбувається знущання. Якщо я сказала, що я хочу розглянути свої правки, значить я хочу розглянути свої правки. А до мене підходять і кажуть: «Перестань їх подавати». Вчора на комітеті ми погодили домовленості. Сьогодні я прочитала текст — і вони не дотримані! Що це за ставлення? — прокричала нардеп.

Хтось із колег підійшов до Скороход і попросив заспокоїтися, наголосивши, що «Вам ще народжувати». Згодом парламент розглянув всі її правки.

Анна Скороход розплакалася в залі Верховної Ради. Скріншот: трансляція

Після ухвалення закону про ГТС Дмитро Разумков попросив нардепів «не нервувати там, де це не потрібно».

Давайте не порушувати конституційні права законотворців, — відповіла Скороход й цим викликала бурхливі оплески в залі.

Згодом колегу пішла втішати лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Анна Скороход розплакалася в залі Верховної Ради. Скріншот: трансляція

Нагадаємо, 30 жовтня у Верховній Раді сталася сутичка. Народні депутати почали штовхатися після провалу ініціативи «Опозиційної платформи — За життя» про створення парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування кривавих подій 2 травня 2014 року в Одесі. Конфлікт виник у секторі ОПЗЖ. У центрі сутички перебував нардеп цієї політсили Микола Скорик.

Джерело: Ракурс


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