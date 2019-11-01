Министр экономики заявил, что его заместителям поступают угрозы. Фото: Главред

https://racurs.ua/n128851-ministr-ekonomiki-zayavil-chto-ego-zamestitelyam-postupaut-ugrozy.html

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Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщил о постоянных угрозах, которые получают его заместители.

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По словам главы министерства, угрозы поступают из-за увольнения руководителей государственных предприятий, которыми занимается его ведомство. Об этом Милованов сказал в эфире токшоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

За каждое снятие руководителя с потоков мои заместители получают СМС из серии: «Готовься к похоронам себя», «Не бойся ходить под подъездом» и так далее, — сказал министр.

При этом Милованов дал понять, что он и команда угроз не боятся. По словам министра, в ближайшее время планируется увольнение более 18 тыс. государственных служащих в районных государственных администрациях.

Отметим, что Минфин согласовывает увольнение работников департаментов, которые занимаются вопросами экономического развития и сельского хозяйства.

Напомним, что ранее Милованов публично заявил о том, что «его никогда не интересовала Украина». Глава министерства также признался, что ничего не понимает в экономике.