Новини України

Міністр економіки заявив, що його заступникам надходять погрози. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n128851-ministr-ekonomiky-zayavyv-scho-yogo-zastupnykam-nadhodyat-pogrozy.html

Ракурс

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомив про постійні погрози, які отримують його заступники.

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За словами глави Міністерства, погрози надходять через звільнення керівників державних підприємств, якими займається його відомство. Про це Милованов сказав в ефірі токшоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

За кожне зняття керівника з потоків мої заступники отримують СМС із серії: «Готуйся до похорону себе», «Не бійся ходити під під’їздом» і так далі, — сказав міністр.

При цьому Мілованов дав зрозуміти, що він і команда погроз не бояться. За словами міністра, найближчим часом планується звільнення понад 18 тис. державних службовців районних державних адміністраціях.

Зазначимо, що Мінфін погоджує звільнення працівників департаментів, які займаються питаннями економічного розвитку та сільського господарства.

Нагадаємо, що раніше Милованов публічно заявив про те, що «його ніколи не цікавила Україна». Глава міністерства також зізнався, що нічого не розуміє в економіці.