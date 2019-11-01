Трамп планує зачитати американцям стенограму розмови із Зеленським. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n128849-tramp-planuie-zachytaty-amerykancyam-stenogramu-rozmovy-iz-zelenskym.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, хоче поділитися з американськими громадянами стенограмою скандальної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським.

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За словами американського президента, його розмова з Зеленським була «хорошою». Трамп не виключив, що зачитає стенограму в прямому ефірі. Про це він сказав в інтерв’ю Washington Examiner.

Це був хороший телефонний дзвінок. В якийсь момент я збираюся сісти, можливо, це буде бесіда біля каміна в прямому ефірі, і прочитати стенограму дзвінка, тому що люди повинні почути, — сказав він.

При цьому Трамп в черговий раз заявив про те, що не збирається співпрацювати з демократами в розслідування в рамках справи щодо імпічменту. На думку американського лідера, вони займаються «шахрайством» і «обманом».

Як відомо, навколо липневої телефонної розмови Трампа з Зеленським виник скандал, який став приводом для початку процедури імпічменту американського лідера. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск. Трамп назвав цю заяву фейковою, але скандал вже було не зупинити.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив стенограму бесіди двох лідерів. Трамп під час дзвінка кілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву.