Новини України

У Києві сталася масштабна пожежа в житловому будинку. Фото: ДСНС

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Пожежа в Києві сталася ввечері 31 жовтня. Тут загорівся дах шестиповерхового житлового будинку по вулиці Пирогова, 2, в Шевченківському районі.

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Займання сталося близько 21.00. Рятувальники, які прибули на місце, прийняли рішення про термінову евакуацію мешканців будинку, повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

За даними рятувальників, з палаючого будинку вивели на вулицю 40 осіб.

До гасіння пожежі було залучено 80 рятувальників та 22 одиниці техніки. Ліквідувати загоряння вдалося до першої години ночі. Його площа склала 100 квадратних метрів.

Також в ДСНС зазначають, що в ході гасіння рятувальники розібрали близько 300 квадратних метрів обгорілих конструкцій будинку.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Її причини поки невідомі.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в Києві спалахнула масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу на вулиці Бережанській (Оболонський район столиці).