В Киеве произошел масштабный пожар в жилом доме. Фото: ГСЧС

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Пожар в Киеве произошел вечером 31 октября. Здесь загорелась крыша шестиэтажного жилого дома по улице Пирогова, 2, в Шевченковском районе.

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Возгорание произошло около 21.00. Прибывшие на место спасатели приняли решение о срочной эвакуации жильцов дома, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуциями в городе Киеве.

По данным спасателей, из пылающего дома вывели на улицу 40 человек.

К тушению пожара были привлечены 80 спасателей и 22 единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось к часу ночи. Его площадь составил 100 квадратных метров.

Также в ГСЧС отмечают, что в ходе тушения спасатели разобрали около 300 квадратных метров обгоревших конструкций дома.

В результате пожара никто не пострадал. Его причины пока неизвестны.

Напомним, что в конце августа в Киеве вспыхнул масштабный пожар на стройке жилого комплекса на улице Бережанской (Оболонский район столицы).