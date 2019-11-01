Гончарук рассказал, когда Кабмин согласует с Зеленским бюджет на 2020 год. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128847-goncharuk-rasskazal-kogda-kabmin-soglasuet-s-zelenskim-budjet-na-2020-god.html

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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, анонсировал встречу с президентом Владимиром Зеленским, на которой будет согласован бюджет на 2020 год. По его словам, это произойдет в ближайшие выходные.

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Глава украинского правительства отметил, что в пятницу и субботу Кабинет министров проведет соответствующие совещания. Об этом он сказал в программе «Право на власть» на канале «1+1».

Окончательные цифры правительство представит Верховной Раде на следующей неделе, добавил он.

Мы намерены на этих выходных принять окончательную редакцию бюджета, которую мы будем вносить в парламент, — отметил премьер.

Напомним, что государственный бюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Тогда чиновники отметили, что его приняли на основе макроэкономического прогноза, который составил предыдущий Кабмин, и обещали его откорректировать.

На прошлой неделе Гончарук сообщил, что курс доллара на 2020 год согласно новым макроэкономическим прогнозам составит 27 грн за долл. В консервативном варианте прогноза предполагается рост экономики в следующем году на 3,7%. По оптимистическому сценарию в следующем году ВВП Украины должен вырасти на 4,8%.