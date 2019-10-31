ВРУ разрешила арестовать Ярослава Дубневича. Фото: ZIK

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Ракурс

Верховная Рада Украины 31 октября позволила привлечь к ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. Парламентарии удовлетворили ходатайство генерального прокурора о лишении неприкосновенности Дубневича, поэтому политика могут задержать, арестовать и привлечь к уголовной ответственности по подозрению в коррупции.

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Впоследствии детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Дубневичу сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн грн средств акционерного общества «Укрзализныця».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время совместной пресс-конференции глава государства анонсировал проведение новых масштабных учений Вооруженных сил Украины и Военно-морских сил Североатлантического альянса в черноморском регионе.

В правительстве анонсировали масштабное увольнение штата районных государственных администраций. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что будут уволены 18 тыс. 449 лиц, которые работают в аппаратах РГА по всей Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение сил у Петровского в Луганской области запланировано на 4 ноября. Оно состоится при условии соблюдения прекращения огня в течение семи дней. Если этот процесс начнется, то будет выполнено последнее условие для проведения саммита в «нормандском формате».

Верховная Рада сегодня приняла ряд важных законопроектов. В частности, нардепы создали Временную следственную комиссию по расследованию взрывов на складах боеприпасов, поддержали во втором чтении законопроекты № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» и № 22391 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа».

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против. Сам действующий президент США назвал начало процедуры импичмента «охотой на ведьм» и заявил, что такие события повредят финансовом рынке США.