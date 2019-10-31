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Украина и НАТО: Зеленский рассказал о новых учениях с альянсом, фото — Офис президента

Украина — поставщик безопасности НАТО: Зеленский рассказал о новых учениях с альянсом (ВИДЕО)

31 окт 2019, 11:54
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение новых масштабных учений Вооруженных сил Украины и Военно-морских сил НАТО в черноморском регионе.

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Об этом глава государства сообщил 31 октября во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве.

Зеленский и Столтенберг провели заседание комиссии «Украина — НАТО» и вышли к СМИ. Президент Украины объявил о договоренности активнее противодействовать гибридным угрозам и провести новые совместные с НАТО учения в Черном море.

Зеленский рассказал о пакете новых совместных действий и предложил Столтенбергу предметно рассмотреть присоединение Украины к Программе расширения возможностей НАТО.

Украина готова к переходу на этот новый уровень сотрудничества, поскольку хоть и не является членом альянса, но уже долгое время обеспечивает безопасность НАТО на его юго-восточном крыле, — заявил президент.

Кроме того, по словам главы государства, Украина рассчитывает на ускорение процесса достижения украинскими Вооруженными силами совместимости с силами НАТО, разработку совместных программ реформирования системы логистики и стандартизации, а также разминирования в ВСУ.

По словам Зеленского, Киев ожидает поддержки предложения Украины относительно практических шагов по имплементации Черноморского пакета НАТО, который приняли в апреле.

Нам необходимо совместно усиливать возможности МС Украины в этом важном для нас регионе, — заявил Зеленский.

Напомним, что в 2018 году на саммите в Брюсселе лидеры стран Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года об том, что Украина должна быть членом НАТО.

Визит Столтенберга в Украину начался вчера. В Одессе, куда зашли корабли НАТО, он заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса. По его словам, решение о вступлении Украины в альянс должны принять 29 действующих членов НАТО.

Никто другой не имеет права вмешиваться. У нас иногда создается впечатление, что РФ решает — должна быть Украина членом альянса или нет. Россия не имеет права голоса, — подчеркнул Столтенберг.

Источник: Ракурс


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