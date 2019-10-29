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Корабли НАТО в Одессе. Фото Сергея Смоленцева

Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы (ФОТО)

29 окт 2019, 13:53
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Корабли НАТО зашли 29 октября утром в Одесский порт.

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Четыре корабля, входящие в противоминную группу SNMCMG2, в 11.30 пришвартовались на 19 причале морского вокзала. Встречал корабли НАТО корабль морской охраны Пограничной службы BG62 «Подолье». Об этом сегодня сообщает «Думская».

По информации издания, противоминная группа заходит в одесский порт не впервые. Сегодня в Одессе встречали тральщик USS Salem 32 из Испании, ROSS lt. Lupu Dinescu M25 из Румынии, болгарский BG Shkval 62 и итальянский ITS Numana 5557. Флагманом этой группы является корабль обеспечения, А 5329 Vesuvio из Италии, который не заходил в одесский порт, а направился в Батуми (Грузия).

Отмечается, что корабельная группа пробудет в Одессе до 4 ноября. Ожидается, что 30 октября в город прибудет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который посетит корабли и проведет ряд встреч с украинскими политиками и военными.

Корабли НАТО в Одессе. Фото Сергея Смоленцева

Корабли НАТО в Одессе. Фото Сергея Смоленцева

Корабли НАТО в Одессе. Фото Сергея Смоленцева

Корабли НАТО в Одессе. Фото Сергея Смоленцева

Напомним, ракетный эсминец «Портер» Военно-морского флота США 15 октября пришвартовался в порту Одессы. Мероприятие «Портера» — плановое и направлено на демонстрацию поддержки Вашингтоном свободного судоходства.


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