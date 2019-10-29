Кораблі НАТО в Одесі. Фото Сергія Смоленцева

https://racurs.ua/ua/n128718-chotyry-korabli-nato-zayshly-v-port-odesy-foto.html

Ракурс

Кораблі НАТО зайшли 29 жовтня вранці в Одеський порт.

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Чотири кораблі, що входять до протимінної групи SNMCMG2, об 11.30 пришвартувалися на 19 причалі морського вокзалу. Зустрічав кораблі НАТО корабель морської охорони Прикордонної служби BG62 «Поділля». Про це сьогодні повідомляє «Думська».

За інформацією видання, протимінна група заходить в одеський порт не вперше. Сьогодні в Одесі зустрічали тральщик USS Salem 32 з Іспанії, ROSS Lt. Lupu Dinescu M25 З Румунії, Болгарський BG Shkval 62 та італійський ITS Numana 5557. Флагманом цієї групи є корабель забезпечення, А 5329 Vesuvio з Італії, який не заходив в одеський порт, а попрямував у Батумі (Грузія).

Зазначається, що корабельна група пробуде в Одесі до 4 листопада. Очікується, що 30 жовтня в місто прибуде генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, який відвідає кораблі й проведе низку зустрічей з українськими політиками та військовими.

Нагадаємо, ракетний есмінець «Портер» Військово-морського флоту США 15 жовтня пришвартувався в порту Одеси. Захід «Портера» — плановий і спрямований на демонстрацію підтримки Вашингтоном вільного судноплавства.