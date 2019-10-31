Україна і НАТО: Зеленський розповів нові навчання з альянсом, фото — Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення нових масштабних навчань Збройних сил України та Військово-морських сил з НАТО у чорноморському регіоні.

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Про це глава держави сьогодні повідомив 31 жовтня під час прес-конфренції із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Зеленський і Столтенберг провели засідання комісії «Україна — НАТО» і вийшли до ЗМІ. Президент України оголосив про домовленість активніше протидіяти гібридним загрозам і провести нові спільні з НАТО навчання в Чорному морі.

Зеленський розповів про пакет нових спільних дій і запропонував Столтенбергу предметно розглянути приєднання України до Програми розширення можливостей НАТО.

Україна готова до переходу на цей новий рівень співпраці, оскільки хоч і не є членом альянсу, але вже довгий час забезпечує безпеку НАТО на його південно-східному крилі, — заявив президент.

Крім того, за словами глави держави, Україна розраховує на прискорення процесу досягнення українськими Збройними силами сумісності з силами НАТО, розробку спільних програм реформування системи логістики і стандартизації та розмінування в ЗСУ.

За словами Зеленського, Київ очікує на підтримку пропозиції України щодо практичних кроків з імплементації Чорноморського пакету НАТО, який ухвалили у квітні.

Нам необхідно спільно посилювати спроможності ВМС України у цьому важливому для нас регіоні, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що у 2018 році на саміті у Брюсселі лідери країн Альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна має бути членом НАТО.

Візит Столтенберга до України розпочався вчора. В Одесі, куди зайшли кораблі НАТО, він заявив, що Росія не має права втручатися і впливати на рішення України стати членом Північноатлантичного альянсу. За його словами, рішення про вступ України в Альянс повинні прийняти 29 діючих членів НАТО.