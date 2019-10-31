Україна — постачальник безпеки НАТО: Зеленський розповів про нові навчання з альянсом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128808-ukrayina-postachalnyk-bezpeky-nato-zelenskyy-rozpoviv-novi-navchannya-z-alyansom-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення нових масштабних навчань Збройних сил України та Військово-морських сил з НАТО у чорноморському регіоні.
Про це глава держави сьогодні повідомив 31 жовтня під час прес-конфренції із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.
Зеленський і Столтенберг провели засідання комісії «Україна — НАТО» і вийшли до ЗМІ. Президент України оголосив про домовленість активніше протидіяти гібридним загрозам і провести нові спільні з НАТО навчання в Чорному морі.
Зеленський розповів про пакет нових спільних дій і запропонував Столтенбергу предметно розглянути приєднання України до Програми розширення можливостей НАТО.
Україна готова до переходу на цей новий рівень співпраці, оскільки хоч і не є членом альянсу, але вже довгий час забезпечує безпеку НАТО на його південно-східному крилі, — заявив президент.
Крім того, за словами глави держави, Україна розраховує на прискорення процесу досягнення українськими Збройними силами сумісності з силами НАТО, розробку спільних програм реформування системи логістики і стандартизації та розмінування в ЗСУ.
За словами Зеленського, Київ очікує на підтримку пропозиції України щодо практичних кроків з імплементації Чорноморського пакету НАТО, який ухвалили у квітні.
Нам необхідно спільно посилювати спроможності ВМС України у цьому важливому для нас регіоні, — заявив Зеленський.
Нагадаємо, що у 2018 році на саміті у Брюсселі лідери країн Альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна має бути членом НАТО.
Візит Столтенберга до України розпочався вчора. В Одесі, куди зайшли кораблі НАТО, він заявив, що Росія не має права втручатися і впливати на рішення України стати членом Північноатлантичного альянсу. За його словами, рішення про вступ України в Альянс повинні прийняти 29 діючих членів НАТО.
Ніхто інший не має права втручатися. У нас іноді складається враження, що РФ вирішує — повинна бути Україна членом Альянсу чи ні. Росія не має права голосу", — підкреслив Столтенберг.