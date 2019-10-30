Україна не подаватиме повторної заявки на членство в НАТО, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n128777-ukrayina-ne-podavatyme-povtornu-zayavku-na-chlenstvo-v-nato.html

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Україна і НАТО не обговорюватимуть можливості подачі нової заяви щодо українського членства в військово-політичній організації.

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Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр України, зустрівся в Одесі з головою альянсу Єнсом Столтенбергом. Про деталі переговорів український чиновник розповів на спеціальному брифінгу.

За словами Кулеби, повторну заявку на членство України у НАТО подавати не потрібно. В 2008 році Україна подала відповідну документацію на саміті в Бухаресті. Ця заявка досі залишається чинною.

Кулеба додав, що жодних додаткових кроків з українського боку не потрібно. Натомість варто зосередитися на реформах у Збройних силах України і поглибленні взаємодії з альянсом, зокрема, на відпрацюванні спільних дій із армійськими підрозділами НАТО.

Курс України у НАТО та ЄС закріплений у Конституції держави. У лютому 2019 року за це рішення проголосувала конституційна більшість парламенту. П’ятий глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни до законодавства.

Раніше Дмитро Кулеба повідомив, що участь України у миротворчих місіях НАТО стане пріоритетним напрямком співпраці. Заплановано збільшити присутність українських армійських підрозділів у Косово та ще в одній країні.