Украина не будет подавать повторную заявку на членство в НАТО, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n128777-ukraina-ne-budet-podavat-povtornuu-zayavku-na-chlenstvo-v-nato.html

Ракурс

Украина и НАТО не будут обсуждать возможность подачи нового заявления относительно украинского членства в военно-политической организации.

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Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр Украины, встретился в Одессе с главой альянса Йенсом Столтенбергом. О деталях переговоров украинский чиновник рассказал на специальном брифинге.

По словам Кулебы, повторную заявку на членство Украины в НАТО подавать не нужно. В 2008 году Украина направила соответствующую документацию на саммите в Бухаресте. Эта заявка до сих пор остается в силе.

Кулеба добавил, что никаких дополнительных шагов со стороны Украины не требуется. Вместо этого стоит сосредоточиться на реформах в Вооруженных силах Украины и углублении взаимодействия с альянсом, в частности, по отработке совместных действий с армейскими подразделениями НАТО.

Курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции государства. В феврале 2019 года за это решение проголосовало конституционное большинство парламента. Пятый глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения в законодательство.

Ранее Кулеба сообщил, что участие Украины в миротворческих миссиях НАТО станет приоритетным направлением сотрудничества. Планируется увеличить присутствие армейских подразделений в Косово и еще в одной стране.