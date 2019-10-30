Пожежі у Каліфорнії поширюються завдяки погоді, якої ще не було в історії США, фото — AP

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Сильні пожежі у Каліфорнії поширюються завдяки погодним умовам, яких досі не було в історії США. На південному сході штату оголосили екстремальний режим пожежної небезпеки.

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Будь-яке загоряння, яке виникне, буде поширюватися дуже стрімко, — заявили у Твіттер Національній метеорологічній службі США.

Служба оголосила червоний (максимальний) режим пожежної небезпеки у Каліфорнії. Тут вважають, що погодних умов, які настільки сприяють природним пожежам, не спостерігалося в новітній історії.

Йдеться про поєднання вітряної погоди і низької вологості. Швидкість вітру складе в середньому 31,3 м/с, подекуди 35,7 м/с. Схожі погодні умови очікуються на півдні штату Невада і на північному заході штату Арізона.

Наразі на півночі і півдні Каліфорнії налічується десять великих природних пожеж. Режим надзвичайної ситуації уведений на всій території штату.

Губернатор Гевін Ньюсом у вівторок відвідав зону загоряння, що охоплює площу понад 202,34 га на півдні Каліфорнії. Пожежа змусила скасувати в понеділок заняття в більшості шкіл Санта-Моніки і Малібу, а також в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі. У зоні евакуації цього району розташовано більше 10 тис. житлових будинків і комерційних підприємств.

Сильна пожежа бушує на північ від міста Сан-Франциско. Як повідомив департамент пожежної охорони штату, вогнем охоплені в цілому 30,5 тис. га, згоріли 124 будівлі, в тому числі 57 житлових будинків. З районів, яким загрожує вогонь, евакуйовані в цілому 156 тис. чоловік. Поки пожежникам вдалося загасити вогонь на 15% площі.