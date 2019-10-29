Пожежі в Каліфорнії: зірки Голлівуду залишили свої будинки, фото: National Park Service

https://racurs.ua/ua/n128701-pojeji-v-kaliforniyi-zirky-gollivudu-zalyshyly-svoyi-budynky.html

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Пожежі в Каліфорнії спровокували масштабну евакуацію місцевих жителів, серед яких безліч голлівудських зірок.

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Десятки тисяч осіб вже залишили свої будинки, втікаючи від вогню. Про це повідомляє «Голос Америки».

Вогонь вже зафіксовано біля найпрестижніших околиць Лос-Анджелеса. Пожежа виникла і поблизу музею Getty Center. Горять приблизно 200 га в районі шосе Interstate 405.

Внаслідок дії стихії постраждали і маєтки зірок Голлівуду. Свої будинки вимушено залишити актор Арнольд Шварценеггер, баскетболіст Леброн Джеймс, режисер Кларк Грегг, сценарист Курт Саттер та інші знаменитості.

Представники екстрених служб заявили, що повністю згоріли щонайменше п’ять будинків. У зоні ризику залишаються понад 10 тис. будівель. Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті на прес-конференції зі співробітниками пожежних служб зізнався, що очікує гірших новин. Він закликав жителів, які перебувають у небезпечних районах, евакуюватися.

Раніше повідомлялося, що через пожежі в штаті Каліфорнія влада США запланувала провести евакуацію 180 тис. осіб. Відповідні попередження отримали мешканці будинків, розташованих на північ від Сан-Франциско, а також у Південній Каліфорнії в окрузі Лос-Анджелес.