Через масштабні пожежі в американському штаті Каліфорнія евакуюють 180 тис. людей.

На північ від Сан-Франциско нові попередження про евакуацію були опубліковані сьогодні вранці через пожежу «Кінкейд» в окрузі Сонома, яка розпочалася в середу, повідомляє телеканал NBC.

Вогонь, поширення якого посилюють потужні вітри, вже зруйнував 79 будинків. Вітер, що сягає рівня урагану, ускладнює локалізацію пожежі і створює точкові пожежі. У боротьбі з вогнем задіяні майже 300 одиниць техніки та 10 вертольотів.

В результаті пожежа «Кінкейд» призвела до найбільшої евакуації людей за всю історію округу Сонома.

Всього в цьому окрузі проживають близько півмільйона людей.

Ще одна потужна пожежа спостерігається у Південній Каліфорнії в окрузі Лос-Анджелес.

10 тис. споруд перебувають під загрозою, щонайменше 22 будівлі знищені, а ще 27 — пошкоджено. Тут з вогнем борються понад 900 пожежників, троє з них отримали травми.

This is the scene on the ground at the Kincade Fire, where more than 1,300 firefighters are working to contain a 21,900-acre blaze. California has experienced a dramatic uptick in wildfires attributed in part to the climate crisis. pic.twitter.com/sr3FYlaucM