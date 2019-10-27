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Каліфорнія страждає від пожеж, фото: The Press Democrat

Через пожежі в Каліфорнії евакуюють 180 тис. людей (ВІДЕО)

27 жов 2019, 20:22
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Через масштабні пожежі в американському штаті Каліфорнія евакуюють 180 тис. людей.

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На північ від Сан-Франциско нові попередження про евакуацію були опубліковані сьогодні вранці через пожежу «Кінкейд» в окрузі Сонома, яка розпочалася в середу, повідомляє телеканал NBC.

Вогонь, поширення якого посилюють потужні вітри, вже зруйнував 79 будинків. Вітер, що сягає рівня урагану, ускладнює локалізацію пожежі і створює точкові пожежі. У боротьбі з вогнем задіяні майже 300 одиниць техніки та 10 вертольотів.

В результаті пожежа «Кінкейд» призвела до найбільшої евакуації людей за всю історію округу Сонома.

Всього в цьому окрузі проживають близько півмільйона людей.

Приблизно 180 тис. осіб мають евакуюватися через пожежу «Кінкейд». Це найбільша евакуація, яку пам’ятає хто-небудь з нас в офісі шерифа. Бережіть одне одного, — наголошується у Твіттері шерифа округа Сонома.

Ще одна потужна пожежа спостерігається у Південній Каліфорнії в окрузі Лос-Анджелес.

10 тис. споруд перебувають під загрозою, щонайменше 22 будівлі знищені, а ще 27 — пошкоджено. Тут з вогнем борються понад 900 пожежників, троє з них отримали травми.

Наступні 72 години будуть складними, — прокоментував ситуацію губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

Нагадаємо, восени минулого року у Каліфорнії лісові пожежі знищили місто Парадайс.


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