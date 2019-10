Из-за масштабных пожаров в американском штате Калифорния эвакуируют 180 тыс. человек.

К северу от Сан-Франциско новые предупреждения об эвакуации были опубликованы сегодня утром из-за пожара «Кинкейд» в округе Сонома, который начался в среду, сообщает телеканал NBC.

Огонь, распространение которого усиливают мощные ветры, уже разрушил 79 домов. Ветер, достигающий уровня урагана, затрудняет локализацию пожара и создает точечные пожары. В борьбе с огнем задействованы почти 300 единиц техники и 10 вертолетов.

В результате пожар «Кинкейд» привел к крупнейшей эвакуации людей за всю историю округа Сонома.

Всего в этом округе проживают около полумиллиона человек.

Еще один мощный пожар наблюдается в Южной Калифорнии в округе Лос-Анджелес.

10 тыс. сооружений находятся под угрозой, по меньшей мере 22 здания уничтожены, а еще 27 — повреждены. Здесь с огнем борются более 900 пожарных, трое из них получили травмы.

This is the scene on the ground at the Kincade Fire, where more than 1,300 firefighters are working to contain a 21,900-acre blaze. California has experienced a dramatic uptick in wildfires attributed in part to the climate crisis. pic.twitter.com/sr3FYlaucM