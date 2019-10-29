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Ракурс
Пожары в Калифорнии: звезды Голливуда покинули свои дома, фото: National Park Service

Пожары в Калифорнии: звезды Голливуда бегут от огня (ФОТО, ВИДЕО)

29 окт 2019, 11:49
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Пожары в Калифорнии спровоцировали масштабную эвакуацию местных жителей, среди которых множество голливудских звезд.

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Десятки тысяч человек уже покинули свои дома, убегая от огня. Об этом сообщает «Голос Америки».

Огонь уже зафиксирован возле самых престижных окраин Лос-Анджелеса. Пожар возник и близ музея Getty Center. Горят 200 га в районе шоссе Interstate 405.

Из-за действия стихии пострадали и особняки звезд Голливуда. Из своих домов были вынуждены бежать актер Арнольд Шварценеггер, баскетболист Леброн Джеймс, режиссер Кларк Грегг, сценарист Курт Саттер и другие знаменитости.

Пожары в Калифорнии: звезды Голливуда покинули свои дома, фото Twitter

Пожары в Калифорнии: звезды Голливуда покинули свои дома, фото Twitter

Пожары в Калифорнии: звезды Голливуда покинули свои дома, фото Twitter

Представители экстренных служб заявили, что полностью сгорели по меньшей мере пять домов. В зоне риска остаются более 10 тыс. зданий. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти на пресс-конференции с сотрудниками пожарных служб признался, что ожидает ухудшения ситуации. Он призвал жителей, которые находятся в опасных районах, эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в штате Калифорния власти США запланировали провести эвакуацию 180 тыс. человек. Соответствующие предупреждения получили жители домов, расположенных к северу от Сан-Франциско, а также в Южной Калифорнии в округе Лос-Анджелес.

Источник: Ракурс


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