"Динамо" - "Шахтар": прогноз букмекерів на матч Кубка України. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n128778-dynamo-shahtar-prognoz-bukmekeriv-na-match-kubka-ukrayiny.html

Ракурс

«Динамо» і «Шахтар» сьогодні визначать учасника чвертьфіналу Кубка України. Віце-чемпіон і чемпіон країни зіграють в матчі 1/8 фіналу турніру.

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Зустріч грандів українського футболу пройде в Києві на стадіоні НСК «Олімпійський». Гра розпочнеться о 19.30.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є футболісти донецького клубу. На перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.05. У свою чергу перемога київського колективу оцінюється котируванням 3.55. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3.85.

В рамках Кубка України «Динамо» і «Шахтар» грали 15 разів — 10 з яких були фінальні матчі турніру. Цікаво, що у вирішальному матчі Кубка України суперники мають рівно по п’ять перемог.

Нагадаємо, що київське «Динамо» минулого тижня грало в Лізі Європи з «Копенгагеном» з Данії. Зустріч завершилася внічию 1:1. Донецький «Шахтар» свій матч в Лізі чемпіонів також виграти не зумів. Вдома «гірники» не змогли обіграти хорватське «Динамо» — 2:2.