"Динамо" - "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Кубка Украины. Фото: Укрінформ

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Ракурс

«Динамо» и «Шахтер» сегодня определят участника четвертьфинала Кубка Украины. Вице-чемпион и чемпион страны сыграют в матче 1/8 финала турнира.

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Встреча грандов украинского футбола пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Игра начнется в 19.30.

По версии букмекеров, фаворитами противостояния являются футболисты донецкого клуба. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.05. В свою очередь победа киевского коллектива оценивается котировкой 3.55. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

В рамках Кубка Украины «Динамо» и «Шахтер» играли 15 раз — 10 из которых были финальные матчи турнира. Интересно, что в решающем матче Кубка Украины соперники имеют ровно по пять побед.

Напомним, что киевское «Динамо» на прошлой неделе играло в Лиге Европы с «Копенгагеном» из Дании. Встреча завершилась вничью 1:1. Донецкий «Шахтер» свой матч в Лиге чемпионов также выиграть не сумел. Дома «горняки» не смогли обыграть хорватское «Динамо» — 2:2.