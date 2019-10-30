В Україні перейменували Переяслав-Хмельницький на Переяслав, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n128775-v-ukrayini-pereymenuvaly-pereyaslav-hmelnyckyy-v-pereyaslav.html

Ракурс

Переяслав-Хмельницький перейменовано на Переяслав. Рішення про зміну назви міста на Київщині сьогодні ухвалила Верховна Рада.

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За відповідну постанову № 2175 проголосували 267 народних депутатів. Про це повідомляється на сайті українського парламенту.

З пропозицією про перейменування міста до народних обранців звернулися представники Київської обласної ради після того, як ініціативу підтримали у територіальній громаді.

У пояснювальній записці до постанови вказано, що назва Переяслав датується 907 роком — її було згадано в договорі Київської Русі з Візантією. У середині ХІ ст. місто було потужним центром Переяславського князівства, яке певний час мало статус третього княжого столу після Києва та Чернігова. Населений пункт навіть отримав Магдебурзьке право у 1585 році. Запам’ятався Переяслав й одним із трагічних моментів в історії України. У 1654 в місті провели Переяславську раду, котра визначила головним союзником України на міжнародній арені Московію.

12 жовтня 1943 року Переяслав отримав назву Переяслав-Хмельницький. Це рішення регламентувала постанова президії Верховної Ради УРСР.

У 2019 році у місті проживає 27 тис. жителів. Воно розташоване на сході Київської області.

Раніше парламентарі направили законопроект про перейменування Дніпропетровської області до Конституційного суду. Автори проекту закону переконують, що назва Січеславщина відповідає історії краю.