Кабмін анонсував закриття лікарняних в онлайн-режимі, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n128770-kabmin-anonsuvav-zakryttya-likarnyanyh-v-onlayn-rejymi.html

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Закрити лікарняний в Україні можна буде онлайн, заповнивши електронну форму.

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Про такі плани уряду в сфері медицини повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв’ю «Економічній правді».

Для закриття лікарняних листів громадянам не потрібно буде з’являтися до медустанови, а можна буде зробити це віддалено. Крім того, зміни нібито допоможуть уникнути підробки лікарняних.

Дату запровадження ініціативи Дубілет не назвав, але уточнив, що на поточному етапі реалізувати плани щодо лікарняних не вдасться.

За його словами, наразі держава витрачає великі кошти на виплати за підробленими лікарняним. Після запровадження відповідного реєстру процес отримання лікарняного стане прозорішим.

В уряді підтримують й ідею скасування медичних довідок. Йдеться про документацію, яку вимагають під час прийому на роботу або відвідування різних соціальних установ.

Раніше стало відомо, які послуги у медицині в 2020 році будуть безкоштовними. Зокрема, українці не будуть платити за пологи і лікування одного інсульту чи інфаркту.